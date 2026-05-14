Uno degli agenti più importanti tra Inghilterra e Sud America affiancherà il rappresentante della Joya anche nei discorsi sul possibile prolungamento in giallorosso
Dybala lascia Villa Stuart dopo l'intervento: no comment sulle sue condizioni
Non solo Carlos Novel. Ad occuparsi del futuro di Paulo Dybala non sarà solo l'agente argentino ma anche Kristian Bereit di KMB Sports, uno degli agenti più importanti tra Inghilterra e Sud America. I contatti di questi ultimi giorni e soprattutto delle ultime ore con la presenza a Roma di Ryan Friedkin hanno riaperto una strada al dialogo per il rinnovo del numero 21 con il club giallorosso. Lo riporta Fabrizio Romano. I discorsi sul possibile prolungamento della Joya restano dunque ancora in piedi, ma sarà la stessa Roma a dover fare una scelta in virtù anche dei costi dell'eventuale nuovo legame con Dybala.
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