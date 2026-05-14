Non solo Carlos Novel. Ad occuparsi del futuro di Paulo Dybala non sarà solo l'agente argentino ma anche Kristian Bereit di KMB Sports, uno degli agenti più importanti tra Inghilterra e Sud America. I contatti di questi ultimi giorni e soprattutto delle ultime ore con la presenza a Roma di Ryan Friedkin hanno riaperto una strada al dialogo per il rinnovo del numero 21 con il club giallorosso. Lo riporta Fabrizio Romano. I discorsi sul possibile prolungamento della Joya restano dunque ancora in piedi, ma sarà la stessa Roma a dover fare una scelta in virtù anche dei costi dell'eventuale nuovo legame con Dybala.