Un discorso di fine anno pieno di ringraziamenti, complimenti e voglia di crescere ancora. Gian Piero Gasperini questa mattina ha tenuto per l'ultima volta in stagione a rapporto la squadra dopo la conquista della Champions maturata ieri a Verona. Una colazione tutti insieme tra sorrisi, cori e abbracci a cui hanno preso parte Dybala e compagni. Poi il tecnico si è alzato in piedi ed è scattato l'applauso. La Roma, tramite i suoi canali social, ha testimoniato il tutto con diverse foto.