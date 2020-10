Dietro Ruediger c’è Totti: l’ex capitano l’ha offerto a Roma e Milan

“Pronto, sono Francesco Totti. Vi interesserebbe Toni Rudiger?”. È una frase che l’ex capitano della Roma ha ripetuto spesso negli ultimi giorni. Come riporta Gazzetta.it, è lui l’intermediario incaricato di trovare una squadra al tedesco in Italia. La prima telefonata Totti l’ha fatta a Trigoria, come anticipato da Forzaroma.info. La risposta dei giallorossi è stata tiepida. L’operazione non convince per l’ingaggio alto del giocatore, e inoltre Smalling resta l’obiettivo principale. Per questo Totti ha fatto una chiamata anche all’amico Paolo Maldini, che è sembrato più interessato. Il Milan continua a cercare un difensore e il Chelsea sta provando a piazzare l’ex romanista, preferendo la pista estera. Il ritorno in Italia di Ruediger è una possibilità concreta.