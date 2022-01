Diawara apre al Valencia. Anche il Galatasaray è interessato al giocatore

L'offerta è basata su un prestito secco con diritto mentre Pinto vorrebbe chiudere un'operazione a titolo definitivo

Le sorti di Diawara saranno fondamentali per il mercato dell'immediato futuro della Roma. Come spiegato da Forzaroma.info alcuni giorni fa, sul giocatore è forte il pressing del Valencia che lo vorrebbe per consegnarli il centrocampo di Bordalas. Secondo Tuttomercatoweb, il guineano avrebbe aperto alla cessione in favore del club spagnolo qualora le due società raggiungessero un accordo. L'offerta è basata su un prestito secco con diritto mentre Pinto vorrebbe chiudere un'operazione a titolo definitivo. La cifra stabilita secondo il portale di mercato è di 8 milioni, da pagare subito o da raggiungere con un riscatto. Sul numero 42 è forte anche l'interesse del Galatasaray.