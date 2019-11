Mercato, operazione Smalling: domani gli agenti a Roma, servono 18 milioni

La Roma vuole blindare Smalling. L’inglese è stato protagonista del pomeriggio all’Olimpico contro il Brescia con un gol e due assist per Mancini e Dzeko. Petrachi e l’intera società vogliono assicurarsi il riscatto dopo il prestito secco con cui è arrivato quest’estate. Per questo, dopo i primi colloqui delle scorse settimane, domani gli agenti dell’inglese saranno di nuovo a Roma. Come riporta Sky Sport, la sua volontà sarà decisiva e le sue prestazioni confermano la direzione sempre più giallorossa. Ma allo United non basteranno i desideri di Chris: il club inglese vuole 18 milioni per lasciarlo nella capitale.

Nsl Radio Tv è il canale ibrido di Roma pronto a rivoluzionare il mondo della comunicazione. Lavoro, ambizione, fantasia, competenza: tutto questo è Nsl Radio Tv, in onda su i 90.0 FM, sul canale 74 del digitale terrestre e su nslradiotv.it