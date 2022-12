Dall’Inghilterra: la Roma su Branthwaite, centrale classe 2002 dell’Everton

In questo periodo di pausa, gli sforzi della Roma sono quasi interamente dedicati al mercato. Come riportato dal portale inglese Daily Mail, Tiago Pinto è al lavoro per regalare a Mourinho le giuste pedine per arricchire la rosa giallorossa e tra i calciatori monitorati ci sarebbe anche Jarrad Branthwaite. Il classe 2002 è attualmente in prestito al PSV Eindhoven ma visto lo scarso impiego (appena 532 minuti giocati in stagione), potrebbe interrompere la sua esperienza olandese per far ritorno all'Everton. I giallorossi hanno chiesto informazioni per il centrale inglese dei Toffees e della nazionale Under 20, ma la concorrenza in patria e all'estero è già molto alta.