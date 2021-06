Ciervo vicino al Palermo: i rosanero trattano con la Roma

Il club rosanero spinge per avere il giovane talento della Roma

Il Palermo pensa a Riccardo Ciervo per la prossima stagione. Secondo TMW, Il club rosanero sta trattando con la Roma per portare in Sicilia il talentuoso esterno d‘attacco protagonista del campionato Primavera 1 con la maglia giallorossa. Ciervo aveva firmato il rinnovo del contratto lo scorso 18 novembre ed è stato anche convocato da Fonseca per alcuni match di Serie A senza mai esordire. Il classe 2002, come appreso da Forzaroma.info nei giorni scorsi, rientra ad oggi tra i convocati per il raduno del 6 luglio che José Mourinho vuole vedere e giudicare in prima persona. Cresciuto alla Polisportiva Carso e formatosi nelle giovanili giallorosse, per Ciervo si erano mossi anche altri club tra Serie A e B, che avevano visionato le sue prestazioni tra Campionato e Final Six.