Club di Serie A e B su Ciervo: la Roma lo affida a Mourinho

Il classe 2002 parteciperà al ritiro con i giallorossi e sarà valutato da Mou

Tra i giocatori che Jose Mourinho dovrà valutare durante il suo primo ritiro da allenatore della Roma ci sarà anche Riccardo Ciervo. Il classe 2002 è stato convocato per il raduno del 6 luglio e sarà a disposizione del tecnico almeno fino alla fine del mese. Nella prima fase della preparazione, quella che precederà la partenza per una meta estera (Portogallo favorito, ma ancora nulla di ufficiale), il tecnico darà il suo responso sui giovani, indicando quelli pronti per far parte del gruppo della prima squadra e chi invece dovrà partire per giocare altrove. Come appreso da Forzaroma.info, il giudizio su Ciervo è atteso da diversi club di Serie A e B che sono interessati al giocatore. Molti scout si sono mossi per le Finale Six del campionato Primavera, segnando sul proprio taccuino proprio il nome di Ciervo. La cosa certa è che l'esterno non resterà nella Primavera di De Rossi, ma è pronto per il salto tra i professionisti.