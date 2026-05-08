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Cherubini, un anno da titolare alla Samp e il possibile ritorno a Roma

Cherubini, un anno da titolare alla Samp e il possibile ritorno a Roma - immagine 1
L'ala sinistra esordì in giallorosso con Mourinho poi due buone stagioni con Carrarese e Samp oltre alle prestazioni in under 21
Francesco Balzani
Francesco Balzani Collaboratore 

Esperienza ne ha fatta, sia con l'Under 21 che con la Sampdoria. E tra i giovani mandati a giocare altrove è l'unico che potrebbe rientrare alla base e lavorare con Gasperini. Stiamo parlando di Luigi Cherubini, impegnato ora nell'ultima giornata del campionato di serie B in cui la Samp si gioca residue speranze di play off. Nel frattempo però i numeri recitano 35 presenze con 2 gol e 2 assist. La Roma è soddisfatta del percorso fatto dall'ala sinistra di San Basilio e ora sta valutando di metterlo a disposizione in ritiro per Gasperini che peraltro lo aveva già apprezzato e utilizzato nelle amichevoli dello scorso anno. Cherubini è infatti in prestito secco a Genova e non ci sono clausole di riscatto. Il classe 2004 esordì con Mourinho nel 2023. "Vedo uno che corre da me, che mi abbraccia.È Cherubini, un altro che è arrivato piccolino piccolino qui, sicuro oggi San Basilio è in festa perché un figlio di San Basilio ha debuttato nella Roma" raccontò lo Special OneDopo una buona stagione alla Carrarese e quella che sta per finire alla Samp potrebbe essere il momento del grande salto. Anche perché con le nuove norme Uefa serviranno anche calciatori cresciuti nel vivaio.

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