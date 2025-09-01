Giorni, settimane, quasi mesi. Passate a provare a convincere Sancho a vestire la maglia della Roma. L'inglese è ancora fuori rosa ma Manchester United e Aston Villa lo hanno inserito nella trattativa legata a Emiliano “Dibu” Martínez. Stando a quello che riporta Fabrizio Romano, lo United ha già raggiunto un accordo sui termini personali con Martínez e stamattina ha formalizzato l’approccio all’Aston Villa anche per Jadon Sancho che dopo il no alla Roma ha deciso di restare in Premier League e passa in prestito al club di Monchi.