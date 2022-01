Calciomercato Roma, si sblocca Maitland Niles. Si valuta il prestito secco

Dall'Inghilterra riferiscono di un colloquio tra Maitland Niles e l'allenatore dell'Arsenal che dovrebbe aver finalmente sbloccato la trattativa

Sembra essersi sbloccata la trattativa che porterà Maitland Niles a vestire i colori giallorossi. Come riportato dal Daily Mail, il 24enne inglese ha avuto un colloquio con Arteta, nel quale ha espresso la sua volontà di lasciare il club in questa finestra di mercato. I Gunners sono pronti a rispondere all' offerta della Roma nelle prossime 24 ore. Come riportato da Sky Sport, l'Arsenal e la Roma si starebbero accordando per cedere il calciatore, in scadenza giugno 2023, in prestito secco senza inserire diritto o obbligo di riscatto. Questa formula potrebbe velocizzare la chiusura della trattativa permettendo ai due club di trovare l'accordo per l'eventuale riscatto nei prossimi mesi. La Roma per dare l'accelerata definitiva all'affare, è intenzionata ad umentare l'offerta per il prestito, inizialmente ferma intorno ai 500 mila euro.