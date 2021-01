Calciomercato Roma, proposto l’ex Shakhtar Ferreyra per l’attacco

Il Benfica ha proposto Facundo Ferreyra alla Roma, come anticipato da Forzaroma.info. L’attaccante italo-argentino, ai margini del progetto con i portoghesi, poteva rappresentare una “toppa” per il caso Dzeko fino alla fine della stagione, ma a Trigoria hanno risposto che non interessa, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport. Il giocatore aveva fatto le fortune di Fonseca nello Shakhtar e poteva essere un’idea per il tecnico portoghese che lo conosce bene. A Lisbona si è un po’ smarrito. Questa stagione con il Benfica ha collezionato solo tre presenze e nessun gol.