Calciomercato Roma, possibile scambio Olsen-Bernard. Perez, ipotesi prestito in Liga

Tiago Pinto è pronto a diventare operativo nella Roma, a cominciare dal calciomercato di gennaio. Tra le prime questioni da affrontare c’è Robin Olsen, che Ancelotti ha già detto di voler riscattare. Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, la contropartita può essere il brasiliano Bernard che prenderebbe il posto di Perez mentre l’alternativa è El Shaarawy. Sul fronte cessioni Diawara ha richieste in Premier, Perez può andare in prestito in Liga. Non solo entrate e uscite per Tiago Pinto, che dovrà vedersela anche con i rinnovi: Mirante dovrebbe essere confermato fino al 2022 prima di valutare un futuro in dirigenza, per Pellegrini il rischio è sempre la clausola. La Roma però vuole puntare su di lui ed è possibile che si trovi un accordo su un ingaggio da 3 milioni più bonus.