Calciomercato Roma, per gennaio spunta l’idea Sirigu

La Roma esce con le ossa rotte dal campo dell’Atalanta e fa nuovamente i conti con degli errori individuali. Anche in porta, Mirante ieri è rientrato al posto di Pau Lopez ma ha colpe importanti sul secondo gol nerazzurro, errori che fanno il paio con quelli gravi di Napoli. Anche lo spagnolo, però, come sottolinea ‘gazzetta.it’, non ha convinto contro il Torino e non solo. Così la Roma si ritrova due giocatori che ad ora non sembrano offrire particolari garanzia, visti anche i problemi fisici di Mirante che dovrebbe presto rinnovare fino al 2022.

L’ex Bologna è stato acquistato per fare il secondo e per questo, se a gennaio i giallorossi dovessero riuscire a piazzare Pau Lopez, si potrebbe pensare a un altro acquisto. Ma l’ex Betis non è facile da cedere, soprattutto per le cifre (è a bilancio per 22,5 milioni), e si aprirebbe la strada a un prestito. Per l’estate, nel mirino ci sono Gollini, Silvestri e Cragno ma a gennaio non è semplice trovare il profilo giusto. Il nome può essere quello di Salvatore Sirigu, già cercato nelle ultime sessioni di mercato, soprattutto se la rottura col Torino fosse definitiva. L’ex PSG vuole giocare per puntare l’Europeo, per la Roma sarebbe un’operazione ideale, ma anche in questo non semplice.