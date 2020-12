Atalanta-Roma, le pagelle dei quotidiani: Pedro e Mirante da incubo, si ‘salvano’ in tre

La Roma crolla a Bergamo contro l’Atalanta, con un secondo tempo “da ragazzini”, come l’ha definito Paulo Fonseca. Partita dai due volti, con i giallorossi che nel primo tempo vanno in vantaggio subito e poi sono pericolosi in contropiede. Nella ripresa entra Ilicic, la Dea si risistema e fa fare brutta figura ai difensori della Roma e non solo. Male Mirante, oltre a Veretout e soprattutto Pedro, che è parso spento e poco coinvolto. Nei voti sui quotidiani sportivi di oggi, i ‘migliori’ sono Spinazzola, Mkhitaryan, Pedro oltre a Fonseca che fatica ancora con le big.

LEGGO (a cura di F.Balzani)

Mirante 4,5; Mancini 5,5, Smalling 5, Ibanez 5,5; Karsdorp 5, Lo. Pellegrini 5 (36’ st Villar n.g.), Veretout 4,5 (36’ st Carles Perez n.g), Spinazzola 6 (21’ st Bruno Peres 4,5); Pedro 4,5 (30’ st Cristante 5,5), Mkhitaryan 6,5; Dzeko 6. All. Fonseca 4.

IL MESSAGGERO (a cura di A.Angeloni)

Mirante 3; Mancini 5, Smalling 4,5, Ibanez 5; Karsdorp 5, Lo. Pellegrini 5 (36’ st Villar n.g.), Veretout 4,5 (36’ st Carles Perez n.g), Spinazzola 6 (21’ st Bruno Peres 4); Pedro 4,5 (30’ st Cristante 5,5), Mkhitaryan 5; Dzeko 5,5. All. Fonseca 4.

IL CORRIERE DELLA SERA (a cura di L.Valdiserri)

Mirante 4,5; Mancini 5,5, Smalling 4, Ibanez 5; Karsdorp 4,5, Lo. Pellegrini 5 (36’ st Villar n.g.), Veretout 4,5 (36’ st Carles Perez n.g), Spinazzola 5,5 (21’ st Bruno Peres 4,5); Pedro 5 (30’ st Cristante n.g.), Mkhitaryan 5,5; Dzeko 5,5. All. Fonseca 4.

IL CORRIERE DELLO SPORT (a cura di R.Maida)

Mirante 4; Mancini 6, Smalling 5, Ibanez 5; Karsdorp 5, Lo. Pellegrini 5 (36’ st Villar n.g.), Veretout 5 (36’ st Carles Perez n.g), Spinazzola 5,5 (21’ st Bruno Peres 5); Pedro 4 (30’ st Cristante n.g.), Mkhitaryan 6; Dzeko 6. All. Fonseca 5.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (a cura di A.Elefante)

Mirante 5; Mancini 6, Smalling 5,5, Ibanez 5,5; Karsdorp 5, Lo. Pellegrini 6 (36’ st Villar n.g.), Veretout 5 (36’ st Carles Perez n.g), Spinazzola 5,5 (21’ st Bruno Peres 5); Pedro 5 (30’ st Cristante n.g.), Mkhitaryan 5,5; Dzeko 6. All. Fonseca 5.

TUTTOSPORT (a cura di G.Signorelli)

Mirante 5; Mancini 5,5, Smalling 5, Ibanez 5,5; Karsdorp 5, Lo. Pellegrini 5,5 (36’ st Villar n.g.), Veretout 5 (36’ st Carles Perez n.g), Spinazzola 6 (21’ st Bruno Peres 5); Pedro 4,5 (30’ st Cristante n.g.), Mkhitaryan 5,5; Dzeko 6. All. Fonseca 5.