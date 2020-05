Calciomercato Roma, per Boga è sfida con il Napoli

La Roma si sta muovendo per Jeremie Boga. I giallorossi hanno messo nel mirino l’esterno di proprietà del Sassuolo, per cui il Chelsea ha un diritto di recompra da 15 milioni. Come riporta La Gazzetta di Modena, il ds romanista Petrachi deve guardarsi anche dalla concorrenza del Napoli, che potrebbe perdere Mertens in estate ed è pronto a lanciarsi sul talento ivoriano che ha stupito nel suo primo anno in Serie A. Boga, che ha compiuto 23 anni lo scorso gennaio, ha messo a segno 8 reti e 4 assist. La Roma ci pensa, ma solo in caso di cessione di Under e Kluivert. Con Carles Perez, Perotti e Zaniolo, le corsie esterne sono già intasate. Prima di affondare il colpo su neroverde sarà quindi necessario cedere.