Calciomercato Roma, Paratici a Milano: il Tottenham può tornare su Zaniolo

Nicolò Zaniolo resta un pensiero del Tottenham in questa finestra di mercato. Secondo quanto riferisce 'calciomercato.com', l'arrivo a Milano di Fabio Paratici, ds degli Spurs, può offrire l'occasione per tornare a ragionare su un vecchio pallino del dirigente fin dai tempi della Juventus. Nelle ultime ore c'è stato un riavvicinamento tra Zaniolo e la Roma, dal colloquio tra Nicolò e Pellegrini alla fascia da capitano nell'amichevole con il Portimomense. La cessione del talento giallorosso non è stata scongiurata del tutto, ma il Tottenham dovrebbe provare a convincere i capitolini con una ricca offerta.