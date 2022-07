E Zaniolo non si ferma più. Gol con la fascia da capitano

La seconda Roma targata Mourinho è più propositiva. Meno attendista nel giocare sull’'errore dell'avversario e più convinta dei propri mezzi

Ancora due gol, le gi0cate di Pellegrini, il rigore sbagliato da Abraham nel finale, la gioia di Tripi, l'ennesimo sigillo di Zaniolo che ieri, è stato omaggiato nella ripresa all'uscita di Lorenzo della fascia di capitano: sono i flash del secondo test amichevole vinto dai giallorossi contro il Portimonense per 2-0, scrive Stefano Carina su Il Messaggero.

Amichevole servita per trovare la condizione migliore, aggiustare le misure tra i reparti e ritrovare quel feeling con il campo che le 2-3 settimane di ferie ha inevitabilmente mitigato. I meccanismi sono sempre i soliti: la Roma. che sia con Spinazzola o con Zalewski in campo, pende a sinistra, cercando sempre ‘'uno-due" che garantisca la corsa all'esterno per il cross,

Cristante, schierato al posto di Matic nel primo tempo, garantisce le geometrie necessarie ma non sempre Felix ne approfitta. Dietro al di là di un salvataggio di Mancini su Anderson, la difesa regge bene l'urto del Portimonense che ha chiuso l'ultima lega portoghese al tredicesimo posto, con 31 reti segnate in 34 partite.

Ma la novità rispetto allo scorso che si era intravisto anche con il Sunderland è come la seconda Roma targata Mourinho sia più propositiva. Meno attendista nel giocare sull’'errore dell'avversario e più convinta dei propri mezzi. Merito della continua crescita di Pellegrini che anche ieri ha rubato l'occhio, In dubbio alla vigilia per un colpo alla schiena, Lorenzo è sceso regolarmente in campo ed è sembrato già in forma-campionato.

Zaniolo come accaduto contro il Sunderiand spacca la gara. Accelerazioni continue, una traversa che grida vendetta e la rete a chiude re i conti con l'inedito cinismo. Se Roma si aspettava una risposta dal ragazzo dopo questo mese di sospiri, indiscrezioni, tira e molla, sta arrivando. E anche come i compagni sono andati ad abbracciarlo dopo la rete è il segnale che Nicolò è ancora parte integrante dei gruppo. Mou se n'è reso conto e un fine psicologo come lui non poteva che confezionare la ciliegina sulla torta: la fascia di capitano,