Calciomercato, la Roma mette gli occhi su Culbreath per sostituire Celik

A Trigoria c'è ancora da stabilire chi sarà il prossimo direttore sportivo, ma intanto la Roma guarda al futuro. Il rinnovo di Celik è ancora in bilico ma i giallorossi avranno comunque bisogno di rinforzare le corsie esterne. Come riporta il Corriere dello Sport, i giallorossi stanno monitorando Montrell Culbreath, esterno destro a tutta fascia del Bayer Leverkusen. Talento tedesco classe 2007, profilo simile a quello di Wesley e a Frimpong (anche lui ex Bayer), che è finito sul radar di diversi club negli ultimi mesi dopo la promozione in prima squadra. Al momento la valutazione si aggira sui 7-8 milioni di euro, cifra che potrebbe decisamente salire in caso di concorrenza. Nelle ultime settimane un osservatore della Roma è stato alla BayArena per vederlo dal vivo.