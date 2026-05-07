A Trigoria c'è ancora da stabilire chi sarà il prossimo direttore sportivo, ma intanto la Roma guarda al futuro. Il rinnovo di Celik è ancora in bilico ma i giallorossi avranno comunque bisogno di rinforzare le corsie esterne. Come riporta il Corriere dello Sport, i giallorossi stanno monitorando Montrell Culbreath, esterno destro a tutta fascia del Bayer Leverkusen. Talento tedesco classe 2007, profilo simile a quello di Wesley e a Frimpong (anche lui ex Bayer), che è finito sul radar di diversi club negli ultimi mesi dopo la promozione in prima squadra. Al momento la valutazione si aggira sui 7-8 milioni di euro, cifra che potrebbe decisamente salire in caso di concorrenza. Nelle ultime settimane un osservatore della Roma è stato alla BayArena per vederlo dal vivo.
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forzaroma calciomercato as roma Calciomercato, la Roma mette gli occhi su Culbreath per sostituire Celik
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Calciomercato, la Roma mette gli occhi su Culbreath per sostituire Celik
Il classe 2007 ha attirato l'attenzione di diversi club: la valutazione è di circa 7-8 milioni
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