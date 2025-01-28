Niente rivoluzione, ma almeno la necessità di tappare le partenze. Dopo lo switch Ryan-Gollini, la Roma deve pensare ora a un sostituto di Mario Hermoso che sta definendo gli ultimi dettagli col Bayer Leverkusen. Lo spagnolo, ormai fuori dal progetto di Ranieri, passerà in prestito in Germania. La Roma, però, cerca un investimento anche per il futuro e per questo da tempo monitora la situazione intorno a Mika Marmol, il centrale del Las Palmas che ha compiuto 23 anni a luglio e sta facendo bene nella Liga. Per lo spagnolo, però, servono i 10 milioni della clausola visto che per ora sono stati rifiutati i 7 proposti da Ghisolfi. Una cifra che la Roma non intende pagare. Per questo le attenzioni si sono rivolte anche altrove.

Piace da tempo De Winter del Genoa, ma difficilmente Vieira lo lascerà partire a gennaio senza alternative. Sotto osservazione anche l'italo-argentino Di Cesare del Racing. Occhio però al nome a sorpresa. Nei dialoghi delle ultime settimane con il procuratore di Raspadori si è parlato, infatti, anche di Nicolò Bertola. Rivelazione con lo Spezia in serie B, il 21enne è in scadenza di contratto a giugno e ha attirato l'interesse di diversi club tra cui la Juventus. Si tratta un difensore centrale di piede destro che all'occorrenza può fare anche il braccetto di una difesa a tre. Alto un metro e novantadue, si rende spesso pericoloso di testa, tanto che in questa stagione è già a quota tre gol. Per strapparlo alla concorrenza però servono almeno 5 milioni, anche se lo Spezia potrebbe essere interessato a più di un giovane a Trigoria.