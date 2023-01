Calciomercato Roma, l’Inter pensa a Smalling per sostituire Skriniar

Skriniar sempre più lontano dall'Inter, tra i nomi per sostituirlo c'è quello di Smalling. Secondo quanto riporta calciomercato.com, l'offerta del PSG per il difensore è irraggiungibile e lo slovacco andrà via a parametro zero a fine stagione. Per rimediare alla sua partenza sono stati sondati parecchi nomi, tra questi c'è quello del centrale giallorosso. L'inglese ha un contratto in scadenza a fine stagione ed è lontano dal rinnovo coi giallorossi. Tuttavia, al momento, la pista privilegiata pare quella della Premier League, motivo per cui l'Inter dovrà provare da subito a convincerlo.