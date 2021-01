Calciomercato Roma, l’agente di Bernard a colloquio con i dirigenti dell’Everton

Con la sessione di mercato entrata ormai nel vivo, la Roma punta a rinforzare il proprio reparto offensivo. Due i nomi principali, quelli di Stephan El Shaarawy e Bernard. Il trequartista ha trovato poco spazio nell’Everton (solo 6 presenze in questa Premier League) e Fonseca lo riaccoglierebbe volentieri dopo averlo allenato allo Shakhtar. Nelle prossime ore, come riporta “calciomercato.it”, l’agente del giocatore parlerà con i dirigenti del club inglese riguardo al futuro del suo assistito. L’Everton sembra poter aprire alla cessione, anche se Ancelotti, qualche giorno fa, ha gelato i romanisti dicendo che il brasiliano non ha mai chiesto di essere ceduto.