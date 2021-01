Ancelotti: “Bernard non ha chiesto la cessione. E con la Roma non ne stiamo parlando”

Carlo Ancelotti stoppa la trattativa Bernard-Roma. Se sarà “pretattica” o meno si scoprirà da qui a fine mese, ma intanto il tecnico dell’Everton ha commentato in conferenza stampa il possibile addio del trequartista brasiliano direzione capitale: “Se qualche giocatore non è contento di restare e vuole andarsene, siamo aperti a parlare con loro. Ma al momento nessun giocatore ha chiesto di partire. E ad essere sincero non stiamo parlando con la Roma di Bernard”.

Diversa la situazione per Olsen, che invece Ancelotti vorrebbe tenere con sé anche nella prossima stagione. Ma non è in vista uno scambio alla pari, almeno secondo il tecnico: “Bernard è un nostro giocatore così come Olsen, ma sono situazioni totalmente diverse. Olsen vorremmo tenerlo per il futuro, ne parleremo con la Roma”.

Per il ruolo di trequartista Fonseca vorrebbe un giocatore pronto da alternare a Pedro, Mkhitaryan e Pellegrini. La corsa a due vede Bernard ed El Shaarawy, ma non è escluso che Pinto punti altri profili se questi due non fossero facilmente raggiungibili.