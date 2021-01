Calciomercato Roma, domani incontro col Parma per Fazio

È ancora calda la pista che porterebbe Federico Fazio al Parma. Domani sarà una giornata cruciale per il calciomercato invernale della Roma, dal momento che Tiago Pinto incontrerà nuovamente l’Inter per lo scambio tra Dzeko e Sanchez. Non solo, perché – come riporta ‘Sky Sport’ – andrà in scena anche un vertice tra i giallorossi e il Parma per Fazio. I ducali sono alla ricerca di un centrale affidabile e di esperienza, stanno cercando di convincere il giocatore e chiudere l’accordo con la Roma. L’argentino è in fondo alle gerarchie di Fonseca, con lo Spezia non è stato convocato per scelta tecnica in aggiunta ai problemi al ginocchio accusati nei giorni scorsi. Il ‘comandante’ compirà 34 anni a marzo e ha un contratto in scadenza nel 2022, cedendolo i giallorossi si libererebbero anche di un ingaggio non leggerissimo.