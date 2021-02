Calciomercato Roma, dalla Francia: il PSG vuole riscattare Florenzi a fine stagione

Alessandro Florenzi ha molte possibilità di restare al Paris Saint-Germain al termine di questa stagione. Il laterale azzurro, sta giocando in prestito dalla Roma con i campioni di Francia, che possono riscattarlo per soli 8 milioni di euro al termine di questa stagione. Secondo quanto riporta L’Equipe, l’ex capitano giallorosso ha convinto la dirigenza transalpina grazie alle sua costanza di rendimento. Tanto che il ds Leonardo avrebbe già deciso che comprare Florenzi è un’occasione da non lasciarsi scappare, sia dal punto di vista economico, che da quello tecnico. Florenzi piace all’allenatore Pochettino e le sue caratteristiche si sposano perfettamente con il suo gioco. E anche Florenzi è ormai ambientato perfettamente a Parigi e vorrebbe restare. Per il momento il suo agente Lucci e la Roma non hanno appuntamenti in agenda, ma tutte le parti sembrano desiderare lo stesso epilogo. Per questo l’operazione non dovrebbe essere troppo complicata.