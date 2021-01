Calciomercato Roma, contatti per Celik del Lille: costa 15 milioni

La Roma mette nel mirino Celik. È lui l’ultimo nome accostato ai giallorossi per la fascia destra: come riporta ‘Sky Sport’, infatti, nella lista di Tiago Pinto sarebbe finito il turco in forza al Lille. Si tratta di un esterno classe ’97, di gamba e soprattutto forte fisicamente. Un profilo per cui la Roma avrebbe allacciato i contatti e che sarebbe valutato circa 15 milioni di euro. Il calciatore turco accetterebbe la destinazione giallorossa, ma le cifre sono alte e c’è quindi da capire se il club capitolino sarebbe pronto a spendere una cifra del genere, soprattutto vista l’ottima condizione di Karsdorp. Quello di Celik è un nome in realtà già uscito nei mesi scorsi, cercato nel calciomercato estivo, e ora è tornato in auge. Il turco, compagno di nazionale di Cengiz Under, ha collezionato in stagione 15 presenze tra campionato ed Europa League (dove ha affrontato il Milan), con 2 gol e 2 assist all’attivo.