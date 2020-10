Calciomercato Roma, dalla Francia: il Lille ha rifiutato un’offerta dei giallorossi per Celik

La Roma ha provato a prendere Zeki Celik negli ultimi giorni di mercato. Come riporta l’edizione odierna de L’Equipe, i giallorossi e il West Ham hanno presentato delle offerte che non sono mai andate oltre i 12 milioni di euro. Visto il poco tempo per trovare un sostituto per il terzino destro, il club francese ha preferito rifiutare ma non è escluso che in futuro si possa prendere in considerazione l’idea di lasciarlo partire. Il turco è un punto fermo per il Lille e il suo valore di mercato è di circa 15 milioni di euro.