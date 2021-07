Calciomercato Roma, affare Shomurodov: il Genoa ha chiesto Bove

I rossoblù sarebbero interessati al cartellino del giovane centrocampista del 2002

Prosegue senza grandi intoppi la trattativa tra la Roma e il Genoa per Eldor Shomurodov, con il possibile inserimento di un giovane. Sono ore decisive per l'arrivo in giallorosso dell'uzbeko che costerà 18 milioni più una percentuale importante sulla futura rivendita. Al vaglio ci sono le eventuali contropartite che Pinto potrebbe inserire nell'operazione: difficile pensare a un esubero di lusso come Perez, Pedro e Diawara che guadagnano molto. Più facile scegliere un giovane, di cui la Roma è ben fornita da Zalewski a Bove, Tripi, Ciervo e Darboe. Secondo 'calciomercato.it', il Genoa avrebbe chiesto ai giallorossi Edoardo Bove, giovane centrocampista del 2002 che attualmente è in ritiro con la prima squadra in Portogallo e sta trovando un buon minutaggio con Mourinho.