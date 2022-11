Calciomercato Roma, Abraham non è incedibile. Su di lui l’Aston Villa

L'attaccante giallorosso non convince. Difficilmente il Chelsea eserciterà l'opzione di riacquisto, per lui possibile cessione in estate

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, Abraham non sarebbe incedibile. Sebbene Mourinho abbia più volte difeso l'attaccante giallorosso, servono risposte sul campo e per il momento, visto anche il flop in Giappone, non sembra Tammy ne abbia. Al suo posto potrebbero subentrare Belotti o il nuovo acquisto Solbakken. Per quanto riguarda il destino dell'inglese, è improbabile che il Chelsea voglia esercitare l'opzione di riacquisto fissata a 75 milioni. A pensarci concretamente è l'Aston Villa che potrebbe permettersi l'ingaggio del giocatore.