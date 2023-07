Calciomercato Roma, pressing del Cagliari su Shomurodov: accordo vicino

Sono ancora tanti gli esuberi da piazzare per Tiago Pinto. Il gm portoghese oltre a lavorare sul mercato in entrata continua senza sosta a cercare soluzioni per i giocatori che non fanno parte del progetto. Uno tra questi è Eldor Shomurodov. Secondo quanto riportato da Sky su di lui c'è il forte interesse del Cagliari e Claudio Ranieri lo vuole il prima possibile. C'è fiducia sul trasferimento dell'attaccante in prestito con diritto di riscatto. Anche il Lecce ha messo gli occhi sull'uzbeko, ma i sardi sono in netto vantaggio e l'accordo può chiudersi nelle prossime ore. L'ex Genoa arrivato due anni fa per circa 18 milioni di euro non ha mai convinto e dopo 6 mesi di prestito allo Spezia è tornato a Trigoria.