Calciomercato, il Frosinone vicino a Marchizza: alla Roma il 50%

La Roma sorride per l'ormai imminente cessione di Riccardo Marchizza dal Sassuolo al Frosinone, a titolo definitivo. Secondo quanto riportato da SkySport, infatti, il giocatore è ormai ad un passo dall'ufficializzare il suo approdo in maglia gialloblù. Questa notizia, sarebbe una nota positiva per il club giallorosso. Infatti, la società capitolina, detiene una percentuale molto alta sulla sua rivendita, il 50%. Il terzino sinistro, cresciuto nella Roma, era stato ceduto al Sassuolo nell'operazione che ha portato Defrel a Trigoria, nel 2017.