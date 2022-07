Calciomercato, dopo Dybala la Roma non si ferma: contatti con Belotti

Il nome di Andrea Belotti torna in orbita Roma. La società giallorossa dopo l'acquisto di Paulo Dybala, con l'ufficialità attesa tra stasera e domani, vuole continuare ad essere protagonista sul mercato estivo. Come riferisce 'Tuttomercatoweb.com', nelle ultime ore i dirigenti capitolini hanno riallacciato i contatti con il 'gallo' e il suo entourage. L'ex capitano del Torino, libero da fine giugno, non ha ancora trovato una nuova squadra e la Roma di José Mourinho potrebbe essere la pretendente giusta.