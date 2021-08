Calciomercato, Azmoun: “Sul mio futuro aspetto la decisione dello Zenit”

Le parole dell'attaccante: "In ogni caso io continuerò a lavorare, ma aspetto una risposta"

Per il dopo Dzeko la Roma è in pole suAbraham, ma continua a tenere nel mirino anche Sardar Azmoun, attaccante dello Zenit. Il calciatore dopo la doppietta contro il Krasnodar ha parlato del suo futuro: "Ho un contratto con lo Zenit e ora sono concentrato solo sulle gare che devo giocare. Aspetto la decisione del club sul mio futuro, accadrà ciò che decideranno. In ogni caso io continuerò a lavorare, ma aspetto una risposta".