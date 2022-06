Calafiori a Ibiza con la testa al mercato: lo cercano Nizza, Monza e Cremonese

Riccardo è in vacanza in Spagna ma presto, insieme alla sua agenzia e alla Roma, dovrà decidere il futuro: lui vorrebbe restare, ma la priorità è giocare

Giorni di sole, mare e mercato per Riccardo Calafiori : in questi giorni il terzino della Roma si trova a Ibiza, in vacanza, ma i suoi pensieri sono rivolti anche al mercato . Dopo sei mesi al Genoa con poche ombre e altrettante presenze (3), Calafiori, 20 anni, vorrebbe una nuova opportunità a Trigoria ma è chiaro che la presenza di Spinazzola e Zalewski , senza considerare Vina , che però potrebbe essere ceduto, lo penalizzi. Ecco perché la sua agenzia ( Raiola ) e la Roma stanno ragionando su cosa fare la prossima stagione.

La Roma vorrebbe per lui un’esperienza che gli consentisse di giocare con continuità: il modello è quello di Lorenzo Pellegrini che, dopo due anni di calcio vero a Sassuolo, è tornato un giocatore pronto. In quel caso, però, la Roma fu costretta a ricomprare Lorenzo, stavolta la formula sarebbe quella del prestito biennale con riscatto e controriscatto. Calafiori, in Europa, piace al Nizza, ma lui preferirebbe giocare in Italia. Il Sassuolo, ma anche il Monza e la Cremonese hanno chiesto informazioni. La priorità della società e di Riccardo è una: giocare. Anche perché lui è blindato fino al 2025 e, soprattutto, ha voglia di imporsi nella squadra del suo cuore: ha festeggiato sul pullman la vittoria della Conference, dopo che Tiago Pinto lo aveva riconosciuto tra i tifosi, e (anche) per questo qualsiasi decidono sarà presa senza strappi tra lui e la Roma.