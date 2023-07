Cagliari, visite mediche effettuate per Shomurodov: manca solo l’ufficialità

Per l'arrivo dell'uzbeko in Sardegna manca solo l'annuncio. La formula è quella del prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 9 milioni

Per Eldor Shomurodov al Cagliari manca solo l'annuncio ufficiale. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, l'attaccante di proprietà della Roma, ha appena sostenuto le visite mediche di routine con il club sardo e nelle prossime ore apporrà la sua firma sul contratto con i rossoblù. La formula con cui l'uzbeko si trasferirà nel club di patron Giulini sarà quella del prestito oneroso a un milione con diritto di riscatto fissato a 9, mentre lo stipendio sarà diviso a metà fra i rossoblù e la Roma. Nella scorsa stagione, ha totalizzato 21 presenze segnando solamente 1 gol e fornendo 1 assist. Non abbastanza, per un attaccante che solamente due anni fa era stato pagato 18 milioni di euro proprio dai giallorossi.