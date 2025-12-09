Intrigo Zirkzee, a gennaio c’è la fila ma in Inghilterra rilanciano: “Resta allo United”

L'olandese è argomento di discussione in Italia come in Premier: una decina di squadre - anche in Serie A - sarebbero interessate. Ma la società avrebbe rassicurato l'attaccante sulla permanenza

Redazione 9 dicembre 2025 (modifica il 9 dicembre 2025 | 12:03)

Joshua Zirkzee resta il nome più discusso e più chiacchierato a Trigoria e nella piazza romanista. Il Manchester United ha riflette su una sua cessione, avendo giocato davvero pochi minuti in questa stagione. Il gol al Crystal Palace decisivo non è bastato del tutto, ieri col Wolverhampton è entrato solo nel finale con Mount titolare in avanti interrompendo la striscia di tre partite in campo dall'inizio dell'olandese. Sesko è attualmente infortunato, ma è su di lui che i Red Devils vogliono puntare. Secondo 'teamTALK', lo United sta cercando un'altra punta in rampa di lancio per completare il reparto, magari con caratteristiche simili allo sloveno, che accetti di crescere alle sue spalle. E la cessione di Zirkzee finanzierebbe questo colpo. Per questo non sarà facile mettersi d'accordo sul prezzo con il Manchester, anche perché per l'ex Bologna c'è la fila. Il portale inglese riporta dell'offerta di Milan e Roma respinta, di un prestito di sei mesi con diritto di riscatto che diventa obbligo a certe condizioni. Una formula che non piace ai Red Devils. Forti dell'interesse di una lunga serie di club: il portale inglese menziona addirittura Inter e Juve oltre a Napoli e Como che seguono gli sviluppi.

Ma in Premier hanno pure già acceso i radar, in primis il West Ham, in seconda battuta Brighton (a cui la Roma sta cercando di rispedire Ferguson) e Aston Villa, per arrivare poi a Everton e Sunderland di Ghisolfi che avrebbero avuto dei contatti esplorativi. Secondo Nel resto d'Europa Siviglia e PSV sono opzioni ad ora freddine. Zirkzee vuole riguadagnarsi la nazionale per andare ai Mondiali, per questo la Serie A potrebbe dargli più garanzie, conoscendo già il campionato. Amorim riflette, sapendo anche che ricavare i 35 milioni richiesti sarà difficilissimo e che perderà due attaccanti per la Coppa d'Africa. E allora anche la possibile permanenza dell'olandese acquisisce un senso, anche tatticamente. Dipenderà da quali offerte concrete arriveranno a gennaio. Secondo altri media inglesi come 'Givemesport', inoltre, riportano il cambio di mentalità da parte dello stesso attaccante che ha piacevolmente impressionato la società e l'allenatore. Il giocatore è parso poi molto più dentro il gruppo in queste ultime settimane, nei festeggiamenti. Tanto che la società gli avrebbe già assicurato che non prende in considerazione di cederlo a gennaio.