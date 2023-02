Antonelli: “Era fatta per Deulofeu al Tottenham, l’infortunio ha fatto saltare tutto”

Tra i nomi per il post-Zaniolo, in casa Roma, sono circolati soprattutto quelli di Hakim Ziyech e Gerard Deulofeu. L'esterno spagnolo dell'Udinese è però uscito in fretta dalle voci di mercato a causa dell'ennesimo stop dopo la trasferta con la Samp, dove era appena rientrato. A 'tuttomercatoweb.com', l'intermediario Stefano Antonelli ha rivelato un retroscena: “Non è andato alla Roma, ma soprattutto al Tottenham, che è stata la squadra più vicina. Non se n’è parlato ed è stato giusto così, è stata una trattativa riservata. Un’operazione praticamente conclusa. Poi il calciatore per un risentimento fisico ha dovuto fare una pulizia al ginocchio e così è saltato tutto”. In ogni caso la Roma non avrebbe affondato il colpo per Deulofeo vista la permanenza di Zaniolo.