Allegri e Sarri, c’è l’ok alla Roma per subentrare: l’ex Napoli vuole garanzie sul progetto

La corsa per il dopo Fonseca si scalda. Gli ultimi risultati e il caos dei cambi, ma soprattutto il rapporto con la squadra, hanno riacceso il possibile cambio in corsa per la panchina della Roma. In questa shortlist di nomi ci sono sicuramente Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri. Come riporta ‘calciomercato.it’, che cita fonti vicine all’ex allenatore del Napoli, lo stesso tecnico attualmente libero dopo la stagione alla Juventus avrebbe dato la sua disponibilità ad entrare a stagione in corso.

La richiesta principale di Sarri, però, è di chiarezza sul progetto futuro del club giallorosso, dalle intenzioni del presidente Friedkin alle cessioni e ovviamente gli acquisti futuri. L’aspetto economico non sarebbe un problema ed è una candidatura che può scaldarsi velocemente. Discorso simile per Allegri, che ha già dato il suo ok alla Roma, da lui considerata già forte e meta che esercita non poco fascino. I giallorossi, inoltre, hanno incassato anche la disponibilità di un ingresso in corsa da parte di Mazzarri mentre non troverebbe conferme il nome di Jardim.