Under presenta la terza maglia al Roma Store di via del Corso: selfie e autografi per i tifosi – FOTO – VIDEO

Giornata di incontri per i giocatori della Roma. Mentre Perotti è impegnato in zona Marconi per partecipare ad un evento Adidas insieme a Di Francesco, dopo l’allenamento pomeridiano Cengiz Under ha lasciato Trigoria per arrivare in centro: oggi l’attaccante turco è arrivato al Roma Store di via del Corso per presentare la terza maglia giallorossa, già indossata dalla squadra in occasione dell’ultima gara di campionato contro il Milan. Nel corso dell’evento, il talento turco si è messo a disposizione dei 200 tifosi presenti per scattare foto e firmare autografi.

CRONACA LIVE

Ore 18.50 – All’interno del negozio, Under scatta foto con i tifosi presenti e firma autografi.

Ore 18.40 – Under arriva al Roma Store di via del Corso indossando la terza maglia giallorossa.

Ore 18.30 – Nel frattempo il numero di persone in attesa di Under è aumentato: i tifosi presenti al momento sono circa 200.

Ore 18.25 – In attesa di Under, arriva il dg giallorosso Mauro Baldissoni. Applausi da parte dei tifosi presenti.

Ore 18.00 – A mezz’ora dall’arrivo di Under, sono già presenti un centinaio di tifosi.