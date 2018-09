Roma, Di Francesco e Perotti presentano i nuovi scarpini Adidas – FOTO – VIDEO

Eusebio Di Francesco e Diego Perotti incontrano i tifosi giallorossi. Dopo l’allenamento pomeridiano, mentre Under è impegnato allo store di via del Corso, il tecnico della Roma e l’attaccante argentino hanno lasciato Trigoria per partecipare all’evento organizzato da Adidas da Sportuno (Lungotevere di Pietra Papa 177, in zona Marconi) e presentare i nuovi scarpini Adidas Football Team Mode. A margine dell’evento, Di Francesco e Perotti hanno firmato autografi e scattato alcuni selfie con i tifosi presenti.

CRONACA LIVE

Ore 19.08 – Di Francesco e Perotti arrivano da Sportuno per la presentazione dei nuovi scarpini Adidas.

Ore 18.00 – Grande attesa da Sportuno: già presenti un centinaio di tifosi giallorossi.