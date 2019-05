Roma, dal Qatar: “Al-Khelaifi valuta un investimento forte, lo stadio non c’entra”

Il Qatar è pronto ad un investimento forte se la trattativa con la Roma proseguirà. A riportarlo è ancora l’Adnkronos, che racconta le novità riferite dalle fonti in suo possesso. “Loro amano partire alla grande e questo vuol dire anche lo stadio”, sono i racconti che arrivano direttamente dal Golfo Persico. La trattativa continua ad essere riservatissima (ma smentita da James Pallotta) e non è detto che il business dello stadio sia legato all’impianto di Tor di Valle. “Ma la questione dello stadio non c’entra, nessuno l’ha nominata”, riporta l’agenzia di stampa. Il Qatar Sports Investments del proprietario del PSG Al-Khelaifi sarebbe pronto ad un investimento forte puntando innanzitutto sull’acquisizione del club e solo successivamente su un impianto di proprietà.