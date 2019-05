Qatar-Roma, ad aprile incontro con Al-Khelaifi: ancora distanza sul prezzo

Mentre in giro per il mondo non si ferma la contestazione verso James Pallotta, qualcosa sembra muoversi dal mondo Qatar: come riporta Adnkronos, fonti del Golfo Persico rivelano un incontro avvenuto ad aprile in un lussuoso hotel di Roma tra Al Khelaifi e alcuni rappresentanti club giallorosso. In precedenza il proprietario del Psg era stato anche a Milano per una serie di appuntamenti, tra i quali uno anche con il presidente della Juventus Andrea Agnelli, e le fondi dell’agenzia non escludono che anche nella sua tappa milanese Al-Khelaifi possa aver parlato con degli emissari del club giallorosso. Al momento Al-Khelaifi non riterrebbe vantaggiosa la valutazione fatta dal club, con il quale ci sarebbe quindi ancora distanza sul prezzo. Ma la trattativa potrebbe riprendere una volta chiusa ufficialmente la stagione con la finale di Champions League.

Il numero uno del Paris Saint-Germain, fresco vincitore del Ligue 1, non è soddisfatto dei risultati del club francese vorrebbe allargare gli interessi del fondo Qatar Sport Investement in un’altra capitale europea. Nei giorni scorsi Pallotta aveva rimandato al mittente ogni possibile interesse per l’acquisto del club: “Niente di vero, è tutto falso”.