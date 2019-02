Polizia, multe e figuracce: ecco l’ispettore Makkelie che ritrova la Roma

Sarà Danny Makkelie l’arbitro dell’andata degli ottavi di finale di Champions League tra Roma e Porto. Una designazione che fa pensare immediatamente all’andata della partita col Barcellona nei quarti della scorsa stagione, dopo la quale giocatori, società e stampa si scatenarono contro il direttore di gara olandese.

“E’ senza coraggio” disse Dzeko, riferendosi all’arbitro al termine di Barcellona-Roma. E non poteva trovare parole più pesanti per colpire un uomo che del coraggio ne ha fatto il suo lavoro. Danny Makkelie è un arbitro che nella vita di tutti i giorni fa il poliziotto. Il nuovo che avanza nel calcio olandese, incoronato come “degno successore” da Bjorn Kuipers, guru dei fischietti in Olanda. In estate è stato in Russia per i Mondiali in qualità di Var, quest’anno in Champions ha diretto tre partite dei gironi.

NOVELLINO – Quel Barcellona-Roma è stata la partita più importante della carriera di Makkelie. Appena 35enne, stava vivendo la sua consacrazione a grandi livelli. In patria, dove ha scalato in fretta le classifiche di gradimento e ha acquistato grande considerazione, ha diretto nell’ottobre 2017 il suo primo classico d’Olanda, Ajax-Feyenoord. Nel 2016 però, è finito dentro l’occhio del ciclone per un calcio di rigore inesistente, che ha permesso all’Ajax di pareggiare contro l’Utrecht allo scadere. Un rigore definito “uno scherzo” dall’ex fischietto van der Ende (altra conoscenza in negativo della Roma), per il quale Makkelie si è poi scusato tramite il suo profilo Instagram. In Champions si è spinto per la prima volta oltre la fase a gironi dopo le brevi esperienze degli anni passati. Dopo aver arbitrato Manchester United-Siviglia negli ottavi era arrivata la chance da non fallire. “Quando arbitri in Europa sai che non dovrai sbagliare o non ti richiameranno presto”, raccontò qualche tempo fa. E nonostante i pareri (ovviamente) positivi dei media spagnoli, la partita del Camp Nou ha rischiato di lasciare una macchia indelebile. Dopo i clamorosi errori ha ritrovato la Champions a settembre: sulle sei partite dei gironi ha racimolato solo tre presenze, segno che la sua presenza non è ritenuta così indispensabile.