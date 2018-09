Giorgio Rossi, il ricordo di Panucci a FR: “Amava come figli tutti i giocatori della Roma”

La Roma perde un pezzo di storia, un pezzo di cuore. Nella notte ci ha lasciato Giorgio Rossi, che ha lavorato con il club giallorosso per 55 anni. Tre generazioni di romanisti lo ricordano con il sorriso, centinaia di giocatori che sono passati da Trigoria hanno conosciuto il suo cuore. Uno di questi è Christian Panucci, adesso ct dell’Albania, che ha vissuto il grande Giorgio per 8 anni. A ForzaRoma.info Panucci ha espresso un suo ricordo: “Era un uomo straordinario che amava la Roma e tutti i giocatori della Roma che erano per lui come figli. E’ un grande dolore sapere della sua scomparsa“.

LEGGI ANCHE: