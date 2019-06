Roma, anche l’Atalanta su Pavoletti ma per il Cagliari è incedibile

Attaccante cercasi. La Roma si prepara a perdere Edin Dzeko, ormai destinato all’Inter, ma soprattutto a cercare il suo erede. Tanti i nomi circolati in orbita giallorossa, l’ultimo è stato quello di Leonardo Pavoletti. L’attaccante del Cagliari è stato assoluto protagonista della salvezza dei sardi con ben 16 gol in campionato (più 2 in Coppa Italia). Il bomber livornese sarebbe stato proposto nella trattativa per arrivare a Gregoire Defrel, profilo che piace molto ai rossoblù come confermato anche dallo stesso Giulini. Secondo Sky Sport, anche l’Atalanta sarebbe interessata a Pavoletti: i nerazzurri lo hanno chiesto al Cagliari, che però ha risposto ‘picche’. Per i sardi l’attaccante classe ’88 è assolutamente incedibile, anche perché Nicolò Barella è l’unico big che verrà ceduto.