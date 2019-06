Mercato Roma, Giulini conferma: “Al Cagliari piace Defrel. Barella andrà via”

Nel mercato estivo la Roma si prepara a una rivoluzione con Fonseca. Con il tecnico portoghese bisognerà valutare il futuro di diversi calciatori, compresi quelli che torneranno dai rispettivi prestiti. Come Gregoire Defrel, autore di un buon campionato con la Sampdoria e in queste ore accostato con insistenza al Cagliari. A proposito del francese ha parlato proprio il patron dei sardi Tommaso Giulini: “Defrel è un giocatore che ci piace”, ha ammesso a Sky Sport. Poi su Barella: “E’ giusto che vada altrove dopo cinque bellissimi anni. E’ richiesto da diversi club, pure dall’Inter che ci ha sottoposto un’offerta importante che, tuttavia, non ci soddisfa. Il ragazzo ha dimostrato di poter competere a certi livelli con la maglia della Nazionale. Vedremo quale club accontenterà noi ed ovviamente lui”.