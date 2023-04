VIDEO – Verso Roma-Feyenoord: c’è Dybala. Cristante con una fasciatura in testa

La Roma ha svolto la rifinitura in vista di Roma-Feyenoord. C'è Paulo Dybala, assenti Karadorp e Svilar. Il portiere è out a causa di una gastroenterite

I giallorossi sono al lavoro per preparare la sfida contro il Feyenoord in programma giovedì alle ore 21. C'è Dybala che ha smaltito il problema all'adduttore. Assenti Karsdorp e Svilar. Cristante si allena con una fasciatura in testa dopo la ferita alla palpebra