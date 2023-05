VIDEO – La gioia dei tifosi per la finale: festeggiamenti nel Roma Club di Madrid

La gioia dei giallorossi arriva anche in Spagna dove la festa esplode all'interno del Club. La squadra di Mourinho affronterà il Siviglia nell'ultimo giro di boa il 31 maggio

La Roma è in finale di Europa League! A Mourinho basta un pareggio per trascinare la squadra a Budapest. Il match andrà in scena il 31 maggio e i giallorossi affronteranno il Siviglia che ieri ha eliminato la Juventus dalla competizione. La gioia dei tifosi non ha confini. A Madrid si festeggia in grande stile all'interno del Roma Club intitolato a Daniele De Rossi. Tutti cantano e intonano cori, uno spicca tra gli altri. "Tutti a Budapest" gridano i giallorossi.