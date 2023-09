Totti protagonista dell'Azzurripartnercup. Franesco ha segnato un gran gol su punizione

Dal padel al calcio. Totti in questi giorni è protagonista assoluto e ha illuminato Coverciano nell'Azzurripartnercup. Francesco ha giocato con il team Volkswagen. Fascia al braccio, gol e assist per la bandiera giallorossa. Intanto a Roma continuano a sperare in un suo ritorno a Trigoria come dirigente