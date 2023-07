VIDEO – Totti, problemi con la chiave della Cappella Sistina: “La lascio attaccata?”

Francesco Totti ieri ha visitato i Musei Vaticani in compagnia della sua compagna Noemi Bocchi

Una giornata da turista per Francesco Totti. Ieri ha visitato i Musei Vaticani e l'ex capitano giallorosso ha dato spettacolo come al solito. È stato protagonista di un simpatico siparietto mentre chiudeva la porta per andare alla Cappella Sistina. Dopo vari problemi ha esclamato: "La lascio attaccata?", scatenando le risate dei presenti